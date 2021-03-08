BENTER: “KIBRIS’TA NENELERİMİZ VE DEDELERİMİZ 2 BİN 200 VAKIF KURDU”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları anmak ve tebrik etmek için bugün bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, gerek vakıf kurarak, gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlara plaket sunuldu.

Vakıflar İdaresi bahçesindeki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Vakıflar Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, Ayşe Hanım Vakfı adına Dr. Ayşe Sınay Tahsin, Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı adına İnci Hakkı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı adına Özge Eminoğlu Özbekoğlu, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınının bu topraklarda var oluş mücadelesinde çok önemli mücadeleler verdiğini söyledi.

Vakıflar binasının çok önemli olaylara ev sahipliği yaptığını dile getiren Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün Evkaf İdaresi’ni Kıbrıslı Türkler adına kaydettirdiğini herkesin hatırladığını kaydetti.

Tatar, kadınların verdiği mücadelenin de örtüşmesi ile daha güçlü bir Kıbrıs Türk halkı ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıktığını vurguladı.

Geçmişten gelen birtakım çalışmaların ileriye taşınması için de birtakım hassasiyetlerin sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, vakıf düşüncesi ve çalışmasının önemine vurgu yaparak, bugün burada olan vakıf kurucu temsilcileri ile vakıf kuranlara teşekkür etti.

Geçmişe bakıldığında Kıbrıs Türk halkının çok sıkıntılı günlerden geçtiğini ve varlıklı kişilerin kurduğu vakıflar aracılığıyla ihtiyaçlı kişilere yardım yapıldığını söyleyen Tatar, şimdi üniversiteler, oteller ve çeşitli yatırımlarla KKTC’nin bambaşka bir noktada olduğunu ve refah seviyesinin eskiye oranla iyi olduğunu, ülkenin daha da güçleneceğini kaydetti.

Vakıf düşüncesinin artarak devam etmesinin gelecek kuşaklar için güçlü bir yapının ileriye taşınması bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, vakıfların devamının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi ve bazı yasalarla örneğin vergi yasaları ile teşvik edilmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Tatar, özellikle pandemi döneminde ön saflarda çalışan kadınların da Kadınlar Günü’nü kutladıklarını ve ayrımcılık ve şiddete karşı oldukları mesajları verdiklerini de kaydetti.

“Bizim kadınlarımızın, yürekli, cesaretli ve başarılarla dolu bir geçmişinin olduğunu biliyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de görüldüğü gibi kadınların yüzyıllar öncesinde verdiği mücadeleyi takdir etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların toplumun her kesiminde daha aktif rol almaları gerektiğini görmek istediklerini söyleyerek, kadınların sevecen, başarılı ve iyi eğitim aldıklarını dile getirdi.

Tatar mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının geldiği noktada kadınların verdiği başarılara da değindi.

BENTER

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi eski ismiyle Evkaf’ın 450. yılını kutladığını kaydetti.

Kurumun 450 yıldır Kıbrıs’ta hayır işleri, iyilikler yaptığını ve çeşitli şekilde topluma faydalı olduğunu dile getiren Benter, 1956 yılında Vakıfların İdaresi’nin İngilizlerden Türklere devrinde Kıbrıs’taki ilk Türk bayrağının bu bahçede çekildiğini söyledi.

8 Mart Kadınlar Günü’nün kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Benter, Kıbrıs’ta nenelerinin ve dedelerinin 2 bin 200 vakıf kurulduğunu vurgulayarak “Bu da bizim atalarımızın hayır işlerinde ve iyilik yapmada ne kadar hassasiyet sahibi olduğunu gösterir.” dedi.

Vakıflar’ın fakir insanlara üretimi arttırmak için gerekli yardımı sağladığını dile getiren Benter, atalarının, fakirlere yardım eden, okutan ve yaşlı kişilere evinde hizmet veren, sokak hayvanlarını koruyan, ağaç diken, bekarları evlendiren Vakıflar’ın akla gelebilecek her türlü yardımı sağlanmasını düşündüğünü kaydetti.

Kurulan 2 bin 200 yüz vakfın yarısını kadınların kurduğuna dikkat çeken Benter, Kıbrıs’ta Kıbrıslıların kurduğu ilk vakfı ve son vakfın bir kadın tarafından kurulduğunu vurguladı.

“Nenelerimiz yüz yıllar önce bu hassasiyetleri göstererek bu vakıfları kurmuşlar ve 300 yıl 400 yıl önce bir nenemizin kurduğu vakıf, yüzyıllarca fakir çocukları okutmuştur. Bizler de halen bugün bu vakıfların gelirleriyle öğrencilerimize burslar veriyoruz, okullarımızı tamir ediyoruz” diyen Benter, nenelerin bu vakıfları kurduklarında milliyet, ırk ve din ayrımı yapmadan yardımda bulunduğunu ve tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Bugün geçmişte vakıf kuran atalarını ve nenelerini hatırladıklarını ifade eden Benter, bazı vakıf temsilcilerine bugün plaket vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yüzyıllar önce vakıf kuran neneler gibi bugün de vakıf ve hayır işlerini yürütenlerin yarıdan fazlasının kadın olduğunu söyleyen Benter, “Biz bunlara çağdaş vakıflar diyoruz. Çağdaş vakıflar kuruluyor ve çok güzel işler yapılıyor. Toplumun her alanına fayda götürülüyor. Onların da temsilcilerine bugün tüm kadınlar adına plaket sunacağız.” dedi.

ELAL

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Vakıflar varlıklarını vatan ve milletlerine armağan edenlerin eserleridir.” diye konuştu.

Geçmişte ve şimdi vakıf kuranların kutsal bir görev ifa ettiğini dile getiren Elal, vakıf bilinciyle çalışanlara teşekkür etti.

KAVUKLU

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu da konuşmasında, kadınların içindeki sevgi, merhamet, yardımseverlik ve şefkat duygularının ön plana çıkarabilmesi halinde refah seviyesinin artırılabileceğine inandığını kaydetti.

Yardımın kurumsallaşmasının en güzel yolunun vakıf kurmak olduğunu dile getiren Kavuklu, kendilerinin tüm hayatı boyunca darda olanlara yardım eden annesi adına Tangül Çağıner adına vakıf kurduklarını söyledi.

Çocuklara yardım vakfı kurduklarını ve vakfın bu yıl 4. senesine girdiğini dile getiren Kavuklu, çocukların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, barınma alanlarında destek olmaya çalıştıklarını belirtti.