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Benzeri suçtan sabıkası var

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Ortaköy’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:49
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Benzeri suçtan sabıkası var

(Kamalı Haber)

 Ortaköy’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı.

Polis, zanlının Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçundan huzurda bulunduğunu belirtti.

Polis, 14.07.2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Ortaköy 5. Sokak üzerinde zanlının aralarındaki kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9.5 cm toplam uzunluğu 20 cm olan üzerinde Columbia yazılı tahta ve demirden mamül çakı ile Müşteki-1 A.Ç'nin sağ karın boşluğuna sokup 3 cm'lik kesi oluşmasına sebep olup yine ayni yerde bulunan Müşteki-2 B.Ç'nin de el avuç içine sokup 1 cm'lik kesi oluşmasına sebebiyet verip adı edilenleri yaraladığını belirtti.

Polis, yaralanan şahısların kaldırılmış oldukları LDH Acil servisinde görmüş oldukları tedaviye müteakip taburcu edildiklerini anlattı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri suçtan sabıkası olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile Yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve zanlının 4 haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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