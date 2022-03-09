Benzin fiyatlarına dair bir değişiklik olmadı

Akaryakıta yeni bir zam yapılacağı iddia edilmişti. 95 oktan kurşunsuz benzin 14.73 TL'den 18.66 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzin 14.97 TL'den 18.91 TL'ye, Euro Dizel 14.62 TL'den 20.94 TL'ye ve gaz yağı ise 14.39 TL'den 19.36 TL'ye yükseleceği iddia edilmişti.

Ancak zam yapılmadı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre akaryakıt dolum tesislerinin kâr oranlarında değişikliğe gidildi, benzin fiyatlarına dair bir değişiklik olmadı.

Buna göre, geçici bir süreliğine dolum tesislerinin 0.14 TL + 0.3 TL kâr fiyatı, kalıcı olarak 0.17 TL’ye sabitlendi.

Akaryakıta okkalı bir zam geleceğine yönelik duyumlar ve haberleri vatandaşların bu akşam akaryakıt istasyonlarına akın etmesine neden oldu.

Petrol fiyatında sert düşüş

Öte yandan bu sabah 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, gece saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Türkiye’de akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere yapılan zam iptal edildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıkladı.