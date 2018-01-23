Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118400
ALTIN
162.483
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.2769
EURO
4.6284
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Benzin kaçağı kül etti

Akşam saatlerinde muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen araç yangınında araç kül oldu.

23 Ocak 2018 Salı 22:55
Benzin kaçağı kül etti
banner10

Girne – Lapta anayolu üzerinde akşam saatlerinde muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle meydana gelen araç yangınında araç kül oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17.40 sıralarında Rıdvan Ekinci yönetimindeki EG335 plakalı araç ile Girne'den Lapta istikametine doğru seyahat halindeyken Çıkarma Plajı önlerinde muhtemelen benzin kaçağından kaynaklanan yangın meydana geldi.

Araçta yangın söndürücü olmaması ve sıkışık trafik nedeniyle itfaiyenin zamanında müdahale edemediği araç tamamen yanarken, yangın nedeniyle yaralanan olmadı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: "Bu zihniyetin topluma hiçbir faydası olamaz"
Gürcafer: "Bu zihniyetin topluma hiçbir faydası olamaz"
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim