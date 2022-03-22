Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...

Benzinciler Birliği de isyan etti

Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savunarak, istasyonlara kilit vurma noktasına geldiklerini duyurdu...

22 Mart 2022 Salı 14:29
330 Okunma
Benzinciler Birliği de isyan etti
banner108

Benzinciler Birliği, akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET’in bayilerine yakıt vermediğini savunarak, istasyonlara kilit vurma noktasına geldiklerini duyurdu. Son 6 aydır, her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığına işaret eden Benzinciler Birliği, dağıtım şirketlerine gerekli ikaz ve cezasının verilmesini talep etti.

Benzinciler Birliği’nin açıklaması şöyle:

“Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermiyor. Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor. KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisinde izdiham var. Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Konsensüse Açığız Ama Geri Adım Yok
Arıklı: Konsensüse Açığız Ama Geri Adım Yok
Akaryakıta okkalı zam gelecek
Akaryakıta okkalı zam gelecek
Ekonomi, Sağlık ve Elektrikteki Sorunlar
Ekonomi, Sağlık ve Elektrikteki Sorunlar










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim