Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, yarın yapacağı eylemi iptal etti
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Akaryakıt Nitelikleri Tüzüğünün yeniden düzenlenmesi için Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları ile çalıştıklarını, eylemin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.
Levent Çağdal, yazılı açıklamasında, “Akaryakıt sektörüne en iyi şekilde hizmet edecek tüzük değişikliğinin erken zamanda tamamlanacağını umuyoruz” dedi.
BENZİNCİLER BİRLİĞİ YARINKİ EYLEMİ İPTAL ETTİ
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, yarın yapacağı eylemi iptal etti
12 Ekim 2020 Pazartesi 13:09
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Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, yarın yapacağı eylemi iptal etti