Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Benzinciler Birliği’nden Gönyeli Belediyesi’ne eleştiri

Benzinciler Birliği Vedat Benzinci bölgesindeki uygulamalar nedeniyle Gönyeli Belediyesi’ni eleştirdi.

22 Ekim 2020 Perşembe 16:25
615 Okunma
Benzinciler Birliği’nden Gönyeli Belediyesi’ne eleştiri

Benzinciler Birliği, Gönyeli Belediyesi’ni eleştirerek, 4 aydan beri Vedat Benzinci benzin istasyonu bölgesinde yapılan uygulamaların, ekonomik kriz ve pandeminin etkilediği petrol istasyonu ve evleri daha da zora soktuğunu savundu.

Birlikten yapılan açıklamada, Vedat Benzincinin önüne çiçeklik, kaldırım ve bisiklet yolu yapılarak kapanmaya zorlandığı savunularak, bölgede daha önce yapılan üst geçite de işaret ederek, bunun bölge sakinlerinin evlerine gidip gelmelerinde mağduriyet yarattığını ileri sürdü.

Bölgede yapılan kazı çalışmaların sonlandırılmamasından dolayı, bölgedeki iş yerlerinin yoğun bir iş kaybına maruz bırakıldığı savunulan açıklamada, “petrol istasyonunun bu nedenlerle zarar etmesi ve konut sahiplerinin evlerine ulaşamamalarının haksızlık olduğu” ifade edildi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, tüm basın mensuplarını ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini Gönyeli Belediyesi’nin bölgede yaptıklarını görmek için bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Herkese kapımız açık, oturup konuşacağız"
"Herkese kapımız açık, oturup konuşacağız"
KIB-TEK Genel Müdürü görevden alındı
KIB-TEK Genel Müdürü görevden alındı
Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif
Aytan Market: Bir çalışanımız pozitif
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim