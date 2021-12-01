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Benzinciler öfkeli!

Piyasada yakıt kalmadı, K-PET Müdürü ise "İstasyonlarında yeterli stok var" dedi ancak benzinciler müdürü kınadı, "Petroller en son ne zamanyakıt verdi?" diye sordu...

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:50
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Benzinciler öfkeli!
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Piyasada akaryakıt eksikliği yaşanıyor. Konu ile ilgili Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada Şiddetli fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin Türkiye'de, Çeşme'de kaldığını belirten İşimtekin, geminin adaya varmasına göre cuma ya da cumartesi günü yakıt dağıtımının yeniden yapılacağını söyledi.

İşimtekin’in "Akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunuyor" şeklindeki açıklamasına Benzinciler Birliği sert bir tepki gösterdi.

SES KIBRIS’a konuşan Birlik yetkilisi “K-PET istasyonlara en son ne zaman yakıt verdi? Gelsinler ve depolarımızı kontrol etsinşer bakalım yakıt bulabilecekler mi? Diyerek, Genel Müdür’ün açıklamasını şiddetle kınadı.

Kaynak : Ses Kıbrıs

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