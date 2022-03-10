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Benzine 2, euro diesele 4 TL birden zam yapılacak

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş dün akşam yapılması planlanan 6 ila 9 TL'lik zammın önüne geçti. Ancak sektör kaynakları zammın kaçınılmaz olduğunu ve bugün benzine 2, euro diesele 4 TL zam yapılacağını açıkladı.

10 Mart 2022 Perşembe 13:45
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Benzine 2, euro diesele 4 TL birden zam yapılacak
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Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam yapılması bekleniyor.

MY Kibris sitesinde, yapılacak zam miktarının benzinde 2, euro dieselde ise 4 TL olacağı yazıldı.

MY Kibris sitesine açıklama yapan kaynak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dün akşam benzinde 4 dolar (5.9 TL) ve mazotta 6 dolar (8.85 TL) olarak zam kararı verildi. Dün akşamki uluslararası görüşmeler, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkelerinin 'Üretimi arttırıyoruz.' açıklamaları ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin ‘Ben taviz vermeye hazırım.’ çıkışı Brent* petrolün fiyatı düştü. Bu şekilde olunca Türkiye de, uygulanacağı açıklanan zammı geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi yeni ayarlamalar yapılmaya çalışıyor.

Akaryakıta zam ülkemizde de dün uygulanacaktı fakat geri çektik, bugün yeni rakamlar üzerinden hesaplamalar yapılacak ve zam gerçekleştirilecek. Yüzde 99 zam olmak zorunda, şu anda dolum tesislerinden yakıt alamıyoruz. Türkiye'de benzin ve motorin 20-23 TL aralığında. Biz de zaten benzini Türkiye'den alıyoruz. Popülist yaklaşıma gerek yok, realite bu. Bugün 2 TL benzine, 4 TL mazota zam yapılacağını düşünüyorum."

Kaynak : MY Kibris https://www.mykibris.com/ekonomi/haber/bugun-benzine-2-euro-diesele-4-tl-birden-zam-yapilacak-13456

Son Güncelleme: 10.03.2022 16:47
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