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Berat Kandili bu gece idrak edilecek

17 Mart 2022 Perşembe 09:17
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Berat Kandili bu gece idrak edilecek
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Berat Kandili bu gece idrak edilecek…

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, borçtan, suç ve cezadan, günahlardan kurtulmak anlamına gelen ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin bu gece idrak edileceğini belirtti.

İnik yaptığı yazılı açıklamada, Berat Kandili’nin af ve kardeşlik duygularının pekişmesi açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce yaradanın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir” ifadelerini kullandı.

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