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Berberoğlu, 19. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kurucusu ve ilk genel başkanı Ahmet Mithad Berberoğlu, ölümünün 19’uncu  yıldönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:45
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Berberoğlu, 19. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı

Anma törenine, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun  ailesi,  CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Armagan Candan, Erkut Şahali, Fikri Torors, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi, CTP  Gençlik Örgütü  Girne İlçe Başkanı Çağrı Zorlukasap, partililer ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan  CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, kurucu Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu  ve arkadaşlarının verdiği mücadele ve ortaya koyduğu direncin her geçen gün daha da değerli hale geldiğini söyledi.

Kişi, Berberoğlu ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin, CTP’lilerin mücadelesine her zaman ışık tutacağını ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, pandemi nedeniyle CTP kurucu genel başkanı Berberoğlu’nun sembolik katılımlı bir törenle, saygıyla andıklarını belirtti.

Sorakın, Berberoğlu ve arkadaşlarının 1970’te CTP’yi kurarak, Federasyon temelinde çözüm, Kıbrıs Türk Halkının hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması,ülkede demokrasi, özgürlük ve insan haklarının tesis edilmesi hedefiyle mücadele başlattığını anımsattı.

50 yıl öncenin şartlarıyla, Kıbrıs Türk Halkının yaşadığı 11 yıllık karanlık dönemin ardından, çözüm, demokrasi, insan hakları mücadelesinin başlatmanın son derece zor olduğunu dile getiren Sorakın, bu mücadelenin bugün de ne kadar zor olduğunun yeniden görüldüğünü dile getirdi.

Anma töreni Ahmet Mithat Berberoğlu’nun kabrine karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Kıbrıs Türk toplumuna sadece politikada değil, sosyal ve kültürel alanda da hizmet eden Berberoğlu, 4 Nisan 2002 tarihinde vefat etmişti.

 
        
        
     

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