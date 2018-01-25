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Bereketli yağışlar dereleri getirdi

Sağanak yağışlar aylar sonra Lefke’deki Maratasa ve Madenli dereler ile Çamlıköy’deki Karkot deresinin akmasını sağladı. Çamlıköy regülatöründen geçen su Güzelyurt Barajı’na ulaştı

25 Ocak 2018 Perşembe 09:52
Bereketli yağışlar dereleri getirdi
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Havadis'ten Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmur Lefke’de Maratasa ve Madenli deresinin, Çamlıköy’de ise Karkot deresinin akmasına neden oldu. Derelerin akması yıllardır tarlada ürünü yanan üreticinin yüzünü güldürdü. Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Çamlıköy regülatörünün kapaklarının açılması ve regülatördeki suyun denize akması üreticileri üzdü.

Baraj taştı

Lefke’nin güney kısmına inşa edilen ve şimdilerde ara bölgede kalan Lefke Barajı’nın dolup taşması Maratasa deresinin akmasına neden oldu. Lefke bölgesindeki bahçelere su sağlayan barajın dolup taşması üreticilerin de yüzünü güldürdü. Barajdan taşan su Maratasa deresi ile Lefke-Güzelyurt derivasyonu  Lefke regülatörün ulaştı.

Regülatörün kapakları açıldı su denize aktı

Bereketli yağışlar Çamlıköy’den geçen Kargot deresini de getirdi. Lefke regülatöründen gelen kanaldaki su Çamlıköy regülatöründe Kargot deresinden gelen su ile birleşerek derivasyon kanalı ile Güzelyurt Barajına akması ve bölgelerdeki yer altı sularının beslenmesi beklenirken önceki gün 19.00- 21.00 saatleri arasında kimliği belirsiz kişi veya kişiler Çamlıköy regülatörünün kapaklarını açarak tonlarca suyun denize akmasına sebep oldular.

Kapaklar dün öğlen kapatılabildi

Çamlıköy’deki regülatör kapaklarının açıldığının fark edilmesinin ardından Lefke Kaymakamlığı, Su Dairesi ekipleri ve itfaiye kapakların kapatılması için müdahale etti. Gece boyunca çalışan ekipler, her iki dereden Çamlıköy regülatörüne akan suyun çok oluşu nedeni ile kapakları kapatma konusunda başarı sağlayamadı. Çalışmalarına dün sabah yeniden başlayan ekipler öğle saatlerinde kapakların kapatılmasını sağladı.

Konu polise aktarıldı

Lefke Kaymakamı Halil Çorba, kapakların kapatılması ile suyun Derivasyon kanalı ile Güzelyurt Barajı’na ulaşmasının sağlandığını açıkladı. Çorba, yaşanan bu kötü olaydan dolayı şikayetçi olduklarını ve konu kişi veya kişilerin tespit edilmesi için ve gerekenin yapılması için polisin çalışma başlattığını kaydetti.

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