Berlin Toplantısı Ara Bölgedeki Panelde irdelenecek

Liderlerin Berlin’deki kritik toplantısına iki gün kala İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, bugün Lefkoşa Ara Bölgede “Berlin toplantısı, Kıbrıs sorunu ve Sivil Toplum” konulu panel gerçekleştiriyor.

Panel Panel 09:45- 12:30 saatleri arasında Chateau Status’te yer alacak.

Panelde Alecos Markides ve Ahmet Sözen, müzakere sürecinin şu anki durumunu, liderlerin BM Genel Sekreteri ile Berlin’de yapacağı toplantı ışığında değerlendirerek, başarı olasılıklarını tartışacaklar.

Tartışma ayrıca, sivil toplumun rolüne ve etkili müdahale için gerekli örgütsel yapılara odaklanacak.

Açılış konuşmalarını Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hadjidemetriou, ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in yapacağı panelde, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopulos, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da konuşma yapacak.

Panelin ana konuşmacıları ise; Alekos Markides, Ahmet Sözen, Christos Efthymiou.