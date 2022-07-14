Berova: Aksaklıklar bu boyutta olmamalıydı

Berova, “Bir bakanın yurt dışında olduğu bir süre içerinde bürokraside olan değişiklik benim siyasi hayatımda gördüğüm bir şey değildi. Yerel yönetimler reformu için ADHOC komitenin raporu için bir grup toplantısı yapacağız. O grup toplantısında sadece yerel yönetimleri konuşmayacağız, bu konuları da tartışacağız. Bugüne kadar hükümetin icraatlarını milletvekili arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz.

Bu değerlendirmeyi önümüzdeki hafta yapacağız. Ancak bu görevden alma hoş olmadı” ifadelerini kullandı.

UBP içerisinde bir kopukluk yaşanıp yaşanmadığı sorusunun yöneltilmesi üzerine Berova, “Meclis açısından baktığımızda yaz tatiline girdik. Bu aylar ilişkilerde kopukluk yaşanan zamanlardır. Ancak baktığımıza partide Merkez Karar Yönetim Kurulu toplandı ve beni de İdari, Kamu ve Sağlık İşleri komitesi başkanı olarak davet ettiler ve yerel yönetimlerle ilgili olarak bilgi aldılar. Hükümetimiz Sayın başbakanın başkanlığında toplantılar yaparak ülke için alınması gereken kararlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ama sürecin getirdiği zorluk ve dünyanın yaşadığı ekonomik kriz üzerine ülkemizde yaşanan çok ciddi ekonomik kriz var. Bütün bu olgular çerçevesinde, UBP içinde dışarıdan biraz kopukluk gözükebilir, ancak sonuçta çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda sıkıntılar ve aksaklıklar oluyor ancak her şey düzgün de gidemez. Bir takıma aksaklıklar da olabilir bu normaldir. Ancak aksaklıklar bu boyutta olmamalıydı” dedi.