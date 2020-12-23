BEROVA: “AŞILARIN ÖNCELİĞİ RİSK GRUPLARINA GÖRE BELİRLENECEK”

ÖZEL HABER

Covid-19 aşıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Berova, aşının ülkemize geldikten sonra ilk olarak risk grubundaki kişilere yapılacağını ve bunun planlanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarını da yorumlayan Berova, “Sayın Bakan, ‘tehlikenin farkına varın’ dedi. Tüm dünya bunu söylüyor. Bu tehdit için de en önemli korunma mekanizması, maske, hijyen ve mesafedir. Bunlara uyulmazsa tek gerçek kapanmamız lazımdır. O yüzden Sayın Bakan, kapanmamak için uyarılarda bulundu. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç de yaz aylarına kadar devam edecek. Bu süre içerisinde de aşılama programları da başlayacak” dedi.