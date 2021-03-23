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BEROVA: “AŞILARIN TÜRKİYE’YE GİRMESİ, BİZE DE AVANTAJ SAĞLAYACAK”

Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs TV’de katıldığı “Haluk Yerli ile Sabah Sabah” programda değerlendirmelerde bulundu.

23 Mart 2021 Salı 10:02
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BEROVA: “AŞILARIN TÜRKİYE’YE GİRMESİ, BİZE DE AVANTAJ SAĞLAYACAK”

GÜNDEM KBIRIS

Aşılar konusunda değerlendirmelerde bulunan Berova, “Aşıların Türkiye’ye girmesi, bize de avantaj sağlayacaktır. Klasik aşıların üretilmesi, çalışmaları da başladı. Normal klasik aşıların üretilmesi 2-2 buçuk yılda olur. Ama pandemi süreçlerinde bu süreler 1 yıla kadar düşürülmüştür. Bu aşıların test edilmesi ve ruhsatlandırma işleri iyi öyle kolay bir şeyler değildir. Bizim yaptığımız Sinovac aşısı klasik bir aşıdır. Yöntemler, çok uzun yıllardan beridir bilinen, klasik yöntemlerdir. Normalde sağlıklı bir aşının elde edilebilmesi için 3 yıllık bir süreye ihtiyaç vardır. Hızlandırılmış periyotta 1 yıla kadar da kısaltıldı. Bunların verileri de 5 yıl sonra ancak görülebilecek, şimdi görülemez” dedi.

Son Güncelleme: 23.03.2021 11:53
Anahtar Kelimeler:
Özdemir Berova
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