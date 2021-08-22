Berova, "Askerliğini çavuş olarak yapan gençlerimizin mesajı var"

"Pandemi 2020 mart ayı itibarı ile bugüne kadar gelen süreçte tüm kesimlerin etkilendiği bir olgu oldu. Ülkemiz savunmasının yılmaz bekçileri askerlerimiz de vatani görevlerini yaparken bu durumdan çok etkilendiler.

Geçenlerde askerliğini çavuş olarak yapan gençlerimizin mesajı vardı.

" Biz yaklaşık olarak sekiz buçuk aydır askeriz. 7 Aralık 2020 günü seve seve vatanımızı , bayrağımızı,namusumuzu korumak için 96 Çavuş olarak gülseren acemi birliğine 5 haftalık eğitimimizi tamamlamak için katılmış bulunmaktayız. Bu sırada herhafta sonu çıkılan izinlere sadece 1 hafta sonu çıkıp içeriye gelmemiz taktiridinde ,normalde 5.hafta oradan ayrılış yaparkende cuma eve dönüş pazartesi bölüğe katılış sisteminden faydalanamayıp oradan otobüsler ile bölüklere dağıldık. Bölüklerimize geldiğimiz tarihten itibaren dört buçuk ay gibi bir süre içeride ailemizi , eşimizi , çocuğumuzu , hasta ve ölüm döşeğinde olan aile bireylerimizi göremedik. Ne dışarıda ne içeride. Bu sürecin sonunda izinlerin açıldığını duyup bir buçukar gün 2 defa çıkış yaptıkdan sonra yine kapanma gördük. Ardından tekrar açılan izinlerde normal bize sizlerin vermiş olduğu izinler 2 haftada bir hafta sonu izinlerimiz değişip 1 ay süre beklenip 4 gün çıkıldığı şekilde olmuştur. Belli bir zaman dilimini tekrar geçtikten sonra tekrar kapanıp aşılanmaları bekledik. Nitekim en sonunda Evci (Haftada 1 gececi) izinlerimizin açılacağını ve hiçbir sorun olmayacağı haberini aldık. Buraya gelene kadar ne kadar efor ve enerji sarfettiğimiz de durum dahilindedir. Evci izinlerimize sekiz buçuk ayda sadece 2 gece çıktıktan sonra tekrar kapanıldığı haberini aldık.Gerekçede korona virüs ve PCR'ların akşam üstü 5'te çıkıp sabah 8'de gelindiği için yetişmeyeciği söylendi.Halbuki biz devletimizin bize sunduğu sağlık bakanlığı sitesinden kaydımızı yapıp hemen 5'te testimizi yapıyor , sabaha karşı sonuçlarımızı alıyorduk. Peki böyle bir durumda şu olabilir miydi ? 8 aydır evci izni görmeyen , düzgün bir şekilde büyük bir ailesel psikolojik içine düşen ve vatanı için canını vermeye hazır olan bu gençlere 8 aydır alamadıkları gececileri hafta sonu izinlerine sadece 1 gün ekleyip 14-15 alacağımız günden düşerek cumadan çıkış yapılamaz mıydı ? Şu an erlerin izine çıkış süreleri 3-4 gün. Biz çavuşlar olarak yine mağduriyet içindeyiz. Bugün Gülserende olan 82 yeni çavuş adaylarıda izine çıkarılmıştır. Demek ki 3 gün çıkarabilmek mümkün. İçeride gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayanlar var. Üstlerimiz de hergün dışarı çıkıp geri içeriye geliyor. Ayrıca istatistiklerde içeriye hastalık getiren mükellef sayısı yok denecek kadar az. Çünkü bizde bulaşmaktan korktuğumuz için çok enderde olsa çıktığımız izinlerimizde kendimizi evde korumaya alıyoruz."

Vatan görevi için görevde olan gençlerimiz bu görev esnasında en büyük özlemleri olan sevdikleri ile birlikte olma hakları sekteye uğramıştır. Moral motivasyonun da artırılabilmesi adına önlemlerini alarak bu gençlere ışık vermeliyiz....."