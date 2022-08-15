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Berova: “Belediye çalışanları hak mağduriyetine uğramayacak”

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45
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Berova: “Belediye çalışanları hak mağduriyetine uğramayacak”


ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler Reformunun komitede görüşülürken neler yaşandığı hakkında bilgi veren Berova, “Bu konuda ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var” diyerek, “51/95 sayılı yasayla ilgili değişikliği meclis açılmadan önce hazırlayıp genel kurulun gündemine sunmayı planlıyoruz. Sendikalar da bu konuyla ilgili eylem yaptı ve yaptıkları açıklamalarda birleştirme yasasında çalışanlarla ilgili olan bölümlerde, kendilerinin arzu ettikleri düzenlemelerde kendilerinin önerileri çerçevesinde hem toplu iş sözleşmelerinde hem de kadrolu personelin intibakını sağlayacak düzenlemelerde, çalışanlar için yapılan birleştirmede mevcut haklarından herhangi bir hak mağduriyetine uğramayacaklar. Bu geçici bir durum değildir. Yeni tüzel kişilik altında kurulacak belediyelerde mevcut kadro üzerine bundan sonraki sürece devam edilecek” dedi.

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