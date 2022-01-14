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Berova: “Birinci adımımız seçimde siyasi istikrar”

UBP Girne Milletvekili ve milletvekili adayı Dr. Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Ocak 2022 Cuma 09:44
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Berova: “Birinci adımımız seçimde siyasi istikrar”
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ÖZEL HABER

UBP Girne Milletvekili ve milletvekili adayı Dr. Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
 

“BİRİNCİ ADIMIMIZ SEÇİMDE SİYASİ İSTİKRAR”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye’ye ye yaptığı ziyaretin önemine dikkat çeken Berova, “Seçimde siyasi istikrarın sağlanması birinci adımımız olacak. Genel Başkanımız liderliğinde büyük bir motivasyon içerisinde ülkemizin en ücra köşelerine ulaşarak üç ana hedefimizin altının nasıl doldurulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Sahada aldığımız geri dönüşlere baktığımızda halkımızın bize bu dönem için bir güven vereceği konuşunda büyük bir ışık görüyoruz” dedi. 
Berova, “Genel Başkanımız Sucuoğlu’nun Ankara ziyareti ve yaptığı görüşmeler çok önemlidir. Yakalanacak ekonomik ivmeyi ve sosyal anlamda iyileştirme ve gelişimi ancak Anavatan Türkiye’nin desteği ile sağlayabileceğimiz aşikârdır. Bunun teyidinin alınması çok önemliydi. Sucuoğlu adaya mutlu olarak döndü. Ülkemiz adına yaşanan bir mutluluktu bu.23 Ocak’tan sonra da halkımızın bize görev vermesi halinde yaptığımız çalışmaların hayata geçirilmesi için bir zaman çizelgesi oluşturulacak ve çalışmalarımıza hemen başlayacağız. Kademeli, olarak tüm kesimleri ayakta tutacak adımlar atmamız gerekiyor” dedi.
Berova, “Umuyorum ki bu süreç beklediğimiz gibi sandıklara yansıyacaktır. Siyasi istikrar olmadan, ekonomik ve sosyal alanlarda ileriye gitmemiz mümkün değil. 2018-2022 aralığına baktığımızda siyasi istikrar sağlanamadı. Dört farklı hükümet gördük ve bütün sorunları halkımızla beraber yaşadık. Verimlilik açısından çok verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Bizler de memnun değiliz. Ülkeyi daha ileriye taşımak için halkımız bizi görevlendirirse önümüzdeki dönemi güneşli günlerin yakın zamanda geleceğini ön görüyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir BerovÇiğdem Aydın
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