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Berova: “Bizim de yaşadıklarımızı mahkemeye gidip anlatacağız”

UBP milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

22 Eylül 2022 Perşembe 10:37
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Berova: “Bizim de yaşadıklarımızı mahkemeye gidip anlatacağız”



ÖZEL HABER

CTP’nin Belediyeler reformunu anayasa mahkemesine taşıması hakkında konuşan Berova, “CTP Pazartesi günü bir dava dosyaladı. Geçtiğimiz günlerde YSK başkanı bir TV programındaydı. Konuştuklarını dikkatle izledim. Anladığım kadarıyla bu ilgili dava esastan değil yürütmeyi durdurma üzerinden değerlendirilecek. Seçime 3 ay kaldı. Belediyelerin birleştirilmesi yasasının 2 maddesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diğer maddeler ise seçimden sonra yürürlüğe konacak” ifadelerini kullandı.


Berova, “Sayın YSK başkanının verdiği beyanatlardan aldığımız intibaaya göre, kendisinin ifadesine göre teknik çalışmalar ve seçime hazırlık konusunda bir sıkıntı yaşanabileceği ve bunun için de zamana ihtiyaç duyulduğu için 25 Aralık tarihine seçim alındı. Şuan 18 belediye üzerinden bir hazırlık yapılacağı ifadesi söz konusu. Bunun anayasaya aykırılığı farklı bir konudur. Bu mahkeme sürecinde yapılacak değerlendirmeler sonucu ortaya çıkacaktır. Yasasının formatı içinde 18 belediye seçime gitme konusunda bir sıkıntı yoktur” dedi.


Berova, “CTP geçtiğimiz pazartesi yaptığı dava dosyalamasıyla birlikte, önümüzdeki hafta Pazartesi gününde ilk duruşmayı yaparak mahkeme müdafaa tarafını dinleyecek. Yasa KKTC yasası olduğu için müdafaayı da başsavcılık yapacak. Ancak bu yasa tasarısı, İçişleri bakanlığının hazırladığı bir yasa tasarısı olarak komiteye geldi. İçişleri bakanlığı da bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Hem AD-HOC komitede Emrah Yeşilırmak’ın başkanlığında oybirliği ile geçirildi, hem de İdari, Sağlık ve Kamu İşleri komitesinde benim başkanlığında oy çokluğu ile geçirildi. Bu bağlamda gelen ve mahkemeye ifade edilen gerekçelerin metin içinde birkaç konuda birkaç yanlış bilgi olduğunu gördük. Yasa tasarısı AD-HOC komitede görüşülürken bir günde idari sağlık kamu işleri komitesine aktarıldığı yönünde bir iddia var. AD-HOC -komite kurulduğu gün yapılan görüşmelerde hem reform yasasının hem de 51/95 sayısı yasanın idari kamu sağlık işleri komitesi gündeminde kalacağı, AD-HOC komitede bir anlaşmazlık olduğu takdirde idari sağlıkta ve kamu işleri komitesinde görüşüleceği net olarak ortadaydı. AD-HOC komite bir rapor yayınladıktan sonra, bir resmi bir de gayri resmi toplantı yaptıktan sonra son toplantıda oy birliği ile geçirilecek bir durum söz konusu olmadı. Biz hızlıca idari kamu ve sağlık işleri komitesine konuyu aldık ve karara bağladık. Bu sav doğru bir sav değildir. Bu konuda bizim de yaşadıklarımızı mahkemeye gidip anlatacağız” dedi.

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