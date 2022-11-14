Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

Berova: Bu sorun ciddi sıkıntı yaratıyor

Meclis Genel Kurulu'nda Polis Örgütü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:56
163 Okunma
Berova: Bu sorun ciddi sıkıntı yaratıyor



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisteki terfi ve atamaların bugüne kadar hep yargıya taşındığını hatırlatarak, bu konuda yapılacak düzenlemenin polis içerisinde motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini vurguladı. 
Yeni düzenleme ile görevlendirme ile ilgili “30 yıl çalışma koşulunun” eklendiğini ifade eden Erhürman, bu nedenle de  ‘havuzun’ daraltıldığını ifade etti, “Ne yapılmaya çalışıldığı bizle de görüşülsün demiştik. Ünal bey girişim yaptı ama bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Erhürman, “CTP’nin X şahıs polis müdürü olsun, y şahıs yardımcı olsun diye bir yaklaşımımız olamaz” dedi.

Berova, eleştirileri yanıtladı!

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise Erbil Efendi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle PGM 1’inci mevkisinin boşaldığını söyledi.

Berova, şunları kaydetti:
"Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresi Kasım ayı sonunda sona eriyor. Polis Genel Müdürü 1’inci yardımcısı mevkiinin boş olması nedeniyle 2’inci yardımcının da emeklilik sonrasında vekalet etme durumu söz konusu değil. Bu sorun, ciddi sıkıntı yaratıyor” 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”
“Geçici işçi alımları kurumsal hafızanın kaybolmasına neden oldu”
“Türkiye ile imzalanan ek protokolde 2,5 milyar TL'nin KKTC'ye akışı başladı”
“Türkiye ile imzalanan ek protokolde 2,5 milyar TL'nin KKTC'ye akışı başladı”
KHK'dan sınav tarihleriyle ilgili duyuru!
KHK'dan sınav tarihleriyle ilgili duyuru!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim