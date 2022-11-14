Berova: Bu sorun ciddi sıkıntı yaratıyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisteki terfi ve atamaların bugüne kadar hep yargıya taşındığını hatırlatarak, bu konuda yapılacak düzenlemenin polis içerisinde motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme ile görevlendirme ile ilgili “30 yıl çalışma koşulunun” eklendiğini ifade eden Erhürman, bu nedenle de ‘havuzun’ daraltıldığını ifade etti, “Ne yapılmaya çalışıldığı bizle de görüşülsün demiştik. Ünal bey girişim yaptı ama bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.

Erhürman, “CTP’nin X şahıs polis müdürü olsun, y şahıs yardımcı olsun diye bir yaklaşımımız olamaz” dedi.

Berova, eleştirileri yanıtladı!

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise Erbil Efendi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle PGM 1’inci mevkisinin boşaldığını söyledi.

Berova, şunları kaydetti:

"Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresi Kasım ayı sonunda sona eriyor. Polis Genel Müdürü 1’inci yardımcısı mevkiinin boş olması nedeniyle 2’inci yardımcının da emeklilik sonrasında vekalet etme durumu söz konusu değil. Bu sorun, ciddi sıkıntı yaratıyor”