Berova: “Bu yılki eğitim-öğretim süreci 9 Mart’ta tamamlandı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Milli Eğitim eski bakanlarından Özdemir Berova, bu yıl eğitim-öğretim yılı olarak, 9 Mart’ta yapılan derslerin bitimi ile tamamlanmış bir süreç olduğunu vurguladı.

Berova, Eğitim Bakanlığı’nın çocukların bir üst sınıfa geçmesi için nasıl çalışma yapacağına dair bir çalışması olması gerektiğinin altını çizdi.

“ONLINE EĞİTİM DAHA SONRAKİ SÜREÇTE DE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Genç TV’de yayınlanan Gündem Özel programına bağlanan Berova, sınavlar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışması olduğuna dikkat çekti.

Ara derslerin nasıl telafi edileceğine dair çalışma olması gerektiğini vurgulayan Özdemir Berova, online eğitimi başarılı bulduğunu, daha sonraki süreçte de hayata geçirilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

“BUGÜN İTİBARİYLE POZİTİF HASTA BULUNMA İHTİMALİ SIFIRA YAKIN”

Covid-19 ile ülkenin mücadeledesini değerlendiren UBP'li Vekil Berova, Koronavirüs ile mücadelenin vaka sayısı ve tedavi ile ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Alınan önlemlerin zamanında alınması çok önemli oldu" dedi.

Mücadelenin bir aydır karantina ile yürütüldüğünü anımsatan Özdemir Berova, bugün itibariyle pozitif hasta bulunma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu, herhangi bir risk beklemenin mantıklı olmadığını belirtti.

Kıbrıs Postası