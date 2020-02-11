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Berova, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarını Eleştirdi

Berova: Akıncı, başarısızlığını Türkiye hakkında yanlış iddialar ileri sürerek örtmeye çalışıyor

11 Şubat 2020 Salı 15:45
Berova, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarını Eleştirdi
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lusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili, Meclis Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını eleştirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Berova, Akıncı’nın görev süresince başarılı olamadığını savunarak, “bu başarısızlığını Türkiye hakkında yanlış iddialar ileri sürerek örtmeye çalıştığını” ileri sürdü.

“Akıncı’nın, esnek politikasına rağmen federasyon yolu ile çözüm tezinin beyin ölümüne tanıklık ettiğini” iddia eden Berova, “bu modelin hayal kırıklığı içinde farklı bir stratejiye yöneldiğini” öne sürdü.

Berova, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti ile idari yönden fiilen bağı 1878 yılında kopartılmıştır. Bu tarihten sonra Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyetin kuruluş sürecinde ve sonrasında anavatana bağlılığını, Atatürk ilke ve inkılaplarını öz varlığının ana koşulu olarak kalbine kazımak suretiyle göstermiştir... Kıbrıslı Türkler büyük bir mücadele sonucu KKTC’yi kurmuş ve Kıbrıs Cumhuriyetini işgal edip Kıbrıs Rum Cumhuriyetini fiilen oluşturan fakat adını değiştirmeyip Kıbrıs Cumhuriyeti olarak devam ettiren Rumlarla adada eşit egemen olduğunu mühürlemiştir.

Akıncı tüm bu olguları kendi yaşam düşüncesine aykırı olarak görmüş, federasyon çözüm modelinin çökmüş olmasının moral bozukluğunu, makamda kalabilme hırsı ile birleştirerek Rumlara ve dış dünyaya federasyon tezli çözümün acilen gerçekleşmediği takdirde Türkiye KKTC’yi yutacak mesajı verme gafletine düşmüştür.”

Akıncı’nın Hatay ve Tayfur Sökmen ile ilgili açıklamalarını eleştiren Berova, KKTC yurttaşlarının gereken cevabı kendisine sandıkta vereceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Berova
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