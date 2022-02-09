Berova: Dehşet gecesi…Failleri bir an önce bulunmalı

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Falyalı suikasti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halil Falyalı ve şoförü vahşice pusuya düşürülüp Katledildi" dedi.

“FAİLLERİ BİR AN ÖNCE BULUNMALI”

İşte Berova’nın paylaşımı:

Dehşet gecesi,

Halil Falyalı ve şoförü vahşice pusuya düşürülüp Katledildi. Bu saldırının failleri bir an önce bulunmalıdır. Sözün bittiği noktada Yaslı ailelerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Bu vahşeti yaratanların bir an önce ortaya çıkarılması için polisimiz elbette gereğini yapacaktır. Bize düşen görev de bu tür vahşetin bir daha yaşanmaması için polisin istihbarat gücünü en yüksek noktaya çıkarmaktır…