Berova: “Eğitim altyapısına 20 milyon TL’lik yatırım”

Yılmaz Yakar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, hükümetin bu yıl eğitim altyapısına yaklaşık 20 milyon TL’lik bir yatırım planladığını ve bir kısmı devam eden bu yatırımların çoğunun tamamlandığını kaydetti.

Bakan Berova, yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve Şehit Zeki Salih İlkokulu’nda incelemelerde bulundu, okul idareleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda yaptığı açıklamada, bu okulun 1950 yılından kalma bir bina olduğunu ve “antikayı” andıran okulun fiziki altyapısına yaklaşık 1 milyon 250 bin TL’lik yatırımla genel tadilat ve tamirat yapıldığını ifade etti.

Berova, proje kapsamında, okulun tüm fiziki yapısının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin ve soyunma odalarının yenilendiğini ifade etti.

Özdemir Berova, yeni İhale Yasası’ndaki birtakım sıkıntılar nedeniyle ihalelerde sıkıntı yaşandığını dile getirerek, “Biz bu okulun yenilenmesi adına iki hamle yapabilirdik” dedi.

Berova, şöyle devam etti:

“Genel sıva, tadilat, tamirat, boya ve badana işleriyle bu eğitim öğretim yılını, geçmiş yıllarda olduğu gibi, geçiştirebilirdik ama biz cesaret isteyeni yaptık. Bu okulun, projeyle yeniden hayat bulması ve eğitime bir ışık kaynağı olabilmesi adına hareket ettik ve ihale sürecini sonlandırıp, yapım için çalışmaları başlattık”

“EĞİTİMİ ENGELEYECEK BİR DURUM YOK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda bugün yaptığı incelemelerde, sınıflarda eğitimi engelleyecek bir durum saptamadığını vurgulayarak, sınıflar içinde öğrencilerin rahat bir şekilde ders yapabileceklerinin açık ve seçik bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Okuldaki laboratuarların yenileme çalışmalarının 3-4 gün içinde tamamlanacağını belirten Berova, “Buradaki esas soru şudur: Böyle bir yatırım bu okula yapılmalı mıydı, yoksa bunu bekletip bir sonraki yılın bütçesine tekrardan koyup, ihale süreçlerin aşıp, bu okul için tekrardan bir yatırım planlaması mı yapılmalıydı? Biz cesaret isteyeni seçtik. Bunun sonucunda bugün bu güzide okulumuz tamamen yenilenmiş haldedir. Ufak tefek eksiklikler birkaç gün içinde tamamlanacak” dedi.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu Müdürü Gülyüz Debeş de, okuldaki pencere ve kapıların yenilenmesinin yıllardır gündemde olduğunu söyledi. Kapı ve pencerelerin 1950’lerden kalma olması nedeniyle sürekli kazaya sebebiyet verdiğini belirten Debeş, büyük miktarda para harcanarak okulun bir ay gibi bir sürede yeniden inşa edilmiş gibi olduğunu kaydetti.