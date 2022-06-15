Berova: Elzem olan yeni merkezi cezaevinin bir an önce hizmete girmesidir

BRT’ye konuk olan Komite başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova,yeni cezaevinin mahkumların insanca yaşayabileceği, yüksek güvenlikli olarak planlandığını ve hizmete girmesinin elzem olduğunu vurguladı.

UBP Milletvekili, Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak, yeni merkezi cezaevi ve Meclis’te ivediliği alınan cezaevi yasasıyla ilgili bilgi verdi.

Yasanın komitede görüşülmeye başlandığını söyleyen Berova, hedeflerinin Cuma günü yasa tasarısının görüşmesini tamamlayarak, genel kurula sevk etmek olduğunu belirtti.

Berova ön planda olanın, teşkilat yasa tasarısı olduğunu ifade ederek, yeni merkezi cezaevinin fiziki yapısı ve iç donanımı hakkında da bilgi verdi.

Komite olarak yeni cezaevine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Berova, incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Berova, “Oradaki durumu inceledik. Oldukça modern yapıda içeride mahkumların insanca yaşayabileceği, yüksek güvenlikli bir cezaevi olarak görüyoruz. Merkezi Cezaevi’ndeki malzemeler de şu anda hazırdır. Elzem olan böyle bir yatırımın bir an önce hizmete girmesidir. Şu andaki cezaevi fiziksel ve alt yapı olarak ihtiyaçlara hizmet veremiyor. Mahkumların buraya taşınmasıyla yeni binanın hizmete girmesi önceliklidir” dedi.

Ceza hukukunda yeni bir yöntem olan, açık cezaevinin hayata geçeceğini de kaydeden Berova, “Bu yöntemle cezayı çekecek olanlar normal iş hayatları içerisinde işlerine gidebilecek ve belli bir sürede cezaevine dönmek suretiyle cezalarını çekebilecekler” dedi.