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Berova, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Girne Milletvekili adayı Özdemir Berova, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

23 Aralık 2021 Perşembe 17:59
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Berova, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Girne Milletvekili adayı Özdemir Berova, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Berova,

2022 yılı istikrar ve iradenin yılı olmak zorunda başka şansımız yoktur ve bunun adresi de Ulusal Birlik Partisidir dedi. 
Berova, önceliğimiz elbette ekonominin yeniden ayağa kalkması tüm sektörleri içine alarak politikaların uygulanmasıdır bunun için çalışmalarımızı yaptık, Dünya’yı ekonomik olarak sarsan pandemi krizini en az yara ile atlamak zorundayız bunun için de istikrarlı ve iradeli bir hükumet yapısı gerekiyor bu nedenle UBP tek başına iktidara gelmelidir dedi. 
2022 yılının geçtiğimiz yıldan her açıdan daha zor olacağına vurgu yaparak, gerek mecliste komite ve yasa çalışmalarının süratlendirilmesi, gerekse eğitimde ve sağlıkta eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi ve ekonominin düzlüğe çıkarılabilmesi için kararlılık şart projeleri hayata hızlıca geçirebilmek için de koalisyonlardan çok tek başına iktidarların önemini halkımız da siyasilerimiz de geçtiğimiz bu dönemde idrak etti artık oyalanacak vakit yoktur ifadelerini kullandı.

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