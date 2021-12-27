Berova: Etiket fiyatlarından bizler de rahatsızız

Omicron virüsünün hızlı yayıldığına dikkat çeken Berova, aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

Halkın Kovid 19 pandemisinden yorulduğunu fakat bulaşın önlenmesi kapsamında kişisel korunma yöntemlerimizi en üst düzeyde tutmamız gerektiğini söyledi.

Berova mutasyona uğrayan virüsün hafife alınmaması gerektiğini hastane kapasitesinin de dikkate alınarak gerek sağlık üst kurulunun ortaya koyduğu kurallara işletmeler ve bireylerin uyması ve istisna gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Beorva KKTC’nin coğrafi ve iklimi dolayısıyla virütik hastalıklarda Nisan ayına kadar kurallara uymanın yanı sıra aşı programlarının da tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ülkede pandemiden kaynaklanan ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Berova, tüm dünya ekonomik kriz içeresindedir bu tür ekonomik krizler ne yazık ki sosyal adaleti ve eşitliği bozuyor işte biz bu dengelerin yerine oturabilmesi için yola çıktık. Türkiye ile ilişkilerimiz son derece önemli sıcak paranın akışı ve dengeli bir şekilde tüm topluma yayılması için çalışmalarımızı yaptık dedi.

Berova, özellikle etiket fiyatları konusunda hükumet olarak hepimiz rahatsızız bu kapsamda gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse Başkanlık gerekli denetimler ve bazı malların da denetimli mal kapsamına alınarak fiyatların düşürülmesinin sağlanacağını kaydetti.

YENİ ASGARİ ÜCRET SÜRATLE BELİRLENMELİ ...“İŞÇİ VE İŞVEREN BİRBİRİNE KIRDIRILMAMALI “

Asgari ücretin artırılması kapsamında bizler de Başbakan ile görüştük işverenler, işçiler ve devlet kanadının ortak bir paydada buluşması gerekiyordu hiçbir kesimin karşı karşıya kalması gerekmiyor, şu an bir itiraz var ama en geç Ocak ayı ortasında bu işin çözülmesi gerekiyor kanaatindeyim dedi. Tüm tarafların ortak bir paydada buluşması gerekiyor işçi de işveren de birbirlerini tamamlayan iki yarım elmadır bir tarafı çürürse diğer tarafı hayatta kalmaz dedi.