Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, günlük koronavirüs tablosunu işaret ederek, "Fırtına 'geliyorum' diyor. Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz. Uyanın arkadaşlar" sözleriyle çağrı yaptı.