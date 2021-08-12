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Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, günlük koronavirüs tablosunu işaret ederek, "Fırtına 'geliyorum' diyor. Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz. Uyanın arkadaşlar" sözleriyle çağrı yaptı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 20:29
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Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Özdemir Berova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koronavirüs nedeniyle 11 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtererek, en kötü tablonun yaşandığını söyledi.

Berova'nın paylaşımı şöyle:

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