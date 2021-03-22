BEROVA: "GEREKİRSE MESUT GENÇ'E KORUYUCU ELBİSE GİYDİRİP GETİRECEĞİZ"

Samet KARAKOÇ



BRT'de canlı yayına katılan BEROVA meclis olağan toplantısı için saat 10:00'da toplantıya çağırıldıklarını, her toplantıda yarım saatlik gecikme yaşandığını belirterek bugünkü sıkıntının sağlık sorunları sebebi ile yaşandığını aktardı.



Berova, Serdar Denktaş'ın ailevi probleminden dolayı yurtdışına gitmek zorunda kalması ve Mesut Genç'in ailesinde Covid-19 görülmesi sebebi ile toplantıya katılamadıklarını söyledi.



Muhalefetin tavrını da eleştiren Berova, "Bu tavır daha önceki söylemlerle uyuşmayan bir tavırdır" dedi.



Denktaş'ı sağlık sorunlarından dolayı getirmenin mümkün olmayacağını aktaran Berova muhalefetin tavrının devam etmesi durumunda Mesut Genç'in tahlil sonuçlarına göre gerekirse koruyucu elbiseler giydirmek sureti ile meclise çağıracağız şeklinde konuştu.