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Berova görüşmeleri kapattı.. Ortalık karıştı

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında gergin saatler yaşanıyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 22:48
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Berova görüşmeleri kapattı.. Ortalık karıştı
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Saatlerdir süren toplantıda sonuç alınamazken komite başkanı Özdemir Berova verilen aranın ardından görüşmeleri kapattığını açıkladı. Ancak muhalefet parti milletvekilleri olaya tepki gösterdi. 

Meclis Komitesi'nde yaşanan krizin ardından toplantıdan ayrılan Başbakan Sucuoğlu ve hükümet heyeti tekrar Meclis'e geldi. Komite toplantısının yeniden başlaması bekleniyor.

CTP Girne milletvekili Ongun Talat:

Hükümeti temsil etme iddiasıyla komitede hazır bulunan İçişleri bakanı tek bir sorumuza dahi cevap veremiyor, belli ki yasanın hiçbir maddesine hakim değil. Saatlerdir toplantıda muhalefet milletvekilleri olarak yaptığımız önerileri büyük bir kayıtsızlıkla, tek bir not bile almadan geçiştirmeye çalışıyorlar. Tüm bunlara rağmen komite başkanı parmak hesabıyla genel görüşmeyi kapattığını ilan edebiliyor. Bu dayatmaya karşı direnmeye devam edeceğiz..

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci:
6 saat süren komite toplantısında, maalesef sorulara cevap alınamadı,birçok dairenin görüşü alınmadan içi boş yasayı zorla geçirmeye çalışıyorlar, yazıklar olsun memleketi yerle bir ettiniz, baskıcı bir zihniyetle, talimatlarla ülke yöneteceksiniz yağma yok, biz burdayız, işçiler de sokakta .

HP Girne milletvekili Jale Refik Rogers:
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa tasarısı ile ilgili komite görüşmesinin beş buçuk saat geç başlaması yetmezmiş gibi muhalefetin altı saattir hiçbir sorusuna dişe dokunur, tatmin edici bir yanıt gelmedi. Bu reformla hedeflenen nedir? Birleşmelerin kriteri nedir? Birleşmeler hizmet kalitesini veya verimliliği nasıl artıracak? Ne yapılacak da belediye sayısının azaltılması ile “reform” yapılmış olacak? Soru çok ama cevap yok! Hükümet reformu oldu bittiye getirmeye çalışıp ülkeyi kaosa sürüklerken, her şey yolundaymış gibi bir yandan da görevden almaya ve yeni atamalar yapmaya son sürat devam ediyor. Köy yanar deli taranır misali!

HP Başkanı Kudret Özersay:
Meclis’te bu saatte hükümet temsilcileri usul kurallarını hiçe sayarak DAYATMA ile yasa geçirmeye çalışıyor, Muhalefetin ve dışarıda Meclis önünde eylem yapan vatandaşların sesini değil duymak zerre önemsemiyor. Siyaset ahlakı ve demokratik teamüller yerle bir ediliyor. Muhalefet vekilleri olarak biz sabaha kadar da sürse burada olacağız!

CTP Lefkoşa milletvekili Ürün Solyalı:
Hükümet üyeleri despotik bir tavırla Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasının genel görüşmesini kapatmak peşinde. Komite başkanı tüm tartışmalara rağmen kapandı kararını ilan etti. Bunu kabul etmeyiz. Parmak hesabı demokratik hakları budamak istiyorlar. 7 saattir süren komitede İçişleri Bakanına sayısız soru sorduk. Kriterleri sorduk.. İçeriğini bile bilmiyor. Yazık. Cevaplarını almadan kapanamaz.

Son Güncelleme: 06.04.2022 23:15
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