Berova: "Gündemi değiştirmek için yapılan bir açıklama"

“Arıklı’nın yaptığı bazı açıklamaları anlamak için şifre çözücüye ihtiyacımız oluyor” diyen Berova, “Arıklı, bayram değil seyran değil neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti, bunu irdelemek gerek” ifadelerini kullandı.

YDP’nin yaşadığı depremin Arıklı’nın açıklaması ile bağlantılı olabileceğini işaret eden Berova, “Parti içinde yaşadıkları karışıklıklar nedeniyle gündemi değiştirmek için yapılan bir açıklama olarak görüyorum” diyerek, başka partilerin iç işlerine müdahil olmayı sevmediğini de aktardı.

"SANER GENEL BAŞKANLIĞA DEVAM ETMEZSE HÜKÜMET ZATEN OTOMATİK OLARAK DÜŞER"

Berova, UBP kurultayını Başbakan Ersan Saner kazanırsa hükümet değişikliğinden bahsetmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Kurultaydan farklı sonuçlar çıkarabilir. Başbakan genel başkanlığına devam etmeyecekse, hükümet zaten otomatik olarak düşer. Ya yeni bir hükümet kurulur ya da derhal genel seçime gidilir. 'Hükümetten çekilirim' söylemi bu yüzden doğru bir söylem değildir” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI