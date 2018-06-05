Berova: “Her şey siyasi avantaj için yapıldı”

Dün yapılan meclis konuşmasında 7/79 Kamu Görevlileri Yasası’nı ele alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, konu ile alakalıHaberal Kıbrıslı gazetesinden Rabia Çakmak'a yaptığı özel açıklamasında Üst Kademe Yöneticileri Değişikliği yasasının 3 hafta önce meclisten geçtiğini ve uygulamaya konulmasından sonra bazı görevden almaların olduğunu ve bu görevden almalar sonucunda 5 tane üst kademe yöneticinin görevden alınarak mağdur edildiklerini açıkladı.

“Her şey siyasi avantaj için yapıldı”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa gereği görevden alınan üst kademe yöneticilerin eski görevlerine geri gönderilmediğini belirtirken eski görevlerine geri gönderilmesi konusunda Kamu Hizmeti komisyonundan “ben bunu yapamam” gibi bir cevap alındığını aktardı.

Görevden alındıktan sonraki günlerde müşavirlerin maaşlarını alamadıklarını belirten Berova, bu konu ile alakalı bir anomali çıkabileceğini daha önceden komitede ısrarla belirtmelerine rağmen bu konuda komite başkanının ısrarlı bir şekilde bu yasanın geçmesi gerektiğini ifade ettiğini açıkladı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, getirilen yasanın müşavirlik konusunda bir çözüm getirmeyeceğini belirttiklerini ve geçici müşavirler yaratmakla birlikte yasanın başka anomalilere sebep olabileceğini ifade etmelerine rağmen siyasi açıdan “müşavirliği kaldırıyoruz” diyebilmek için böyle bir yasayı yürürlükten geçirdiklerini ancak yasanın işlevsel olmayacağını ifade etmelerine rağmen bunu yaptıklarını ve bir çok anomalinin başladığını dile getirdi.

“Hükümet her şeyin farkında”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, anomali çıkabileceğini görmelerine rağmen hükümetin bir şey yaptığını gösterebilme adına yasalarda değişiklik yaptığını ve bunu sırf “biz yaptık” diyebilme adına bu yasaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Görevden alınan beş müşavirin maaşlarını alamamaları gibi bir anomalinin söz konusu olduğunu aktaran Berova, beş müşavirin bir alt kademe çalışma fırsatlarının güçlü kademe ile atanmış olmalarından dolayı olamayacağını belirtti.

“Sistemde avans vermek diye bir şey yok”

Bundan sonraki süreçte ne olacağı hakkında mecliste Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından bir çözüm üretilmeye çalışıldığını aktaran Berova, sorunun çözülene kadar görevden alınan müşavirlere avans vermek şekliyle bu mağduriyetlerini gidereceklerini açıklarken, sistemde avans verme gibi bir yöntemin olmadığını ve bir anomaliyi düzeltmek için başka bir anomaliyi ortaya çıkardıklarını fakat bunu yapabileceklerini de düşünmediklerini dile getirdi.