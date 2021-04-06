BEROVA: “HERKES AKLI SELİM DAVRANMALI”

GÜNDEM KIBRIS

Kamu-Sen ve KTAMS’ın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaptığı tam gün grevi yorumlayan Berova, “Sendikal hareketler ve grev çok önemlidir ama olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi kimse de unutmasın. Rahatça açılıp da arkadaşlarımızın iş ve aş elde edebilecekleri sürece erişinceye kadar, birlikte mücadele edilmelidir. Yoksa mesaj vermek çok önemlidir, ancak bu mesaj verilirken, vatandaşlara ek külfet getirecekse ve pandemi sürecinde mücadeleyi riske edecekse, sendikalar da oturup iki kez düşürmelidir. Böylesi sıkıntılı anlarda yapacağımız her aksiyon için, yedi kez oturup düşünmeliyiz. O yüzden haklı talepleri talep ederek, aklı selim davranmaya çalışıyorum” dedi.

Elektronik bileklikler ve ev karantinası ile ilgili de konuşan Berova, “Elektronik bileklikle ev karantinasına gidecek olan kişiler, ev karantinasına uymazsa, alınıp karantina otellerine götürülecek ve haklarında dava açacaktır. O zaman karantina ücretini ödeyecektir. Ancak burada evi olanlar, evlerinde kalabilecektir” dedi.