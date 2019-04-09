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Berova hükümeti protesto etti!

09 Nisan 2019 Salı 16:45
Berova hükümeti protesto etti!
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

UBP milletvekili Özdemir Berova, Meclisin hükümetin Genel Kuruldaki temsiliyle ilgili olan içtüzüğün 67. maddesini kürsüden okuyarak, “Hükümet her oturumda Mecliste bulunmak mecburiyetindedir” dedi. Berova, 67. Maddeyi defalarca okuyarak Meclis kürsüsünden hükümeti protesto etti.

Berova, “Hükümet iç tüzüğe aykırı hareket ediyor. Meclis Başkanı Meclisin şerefi ve onuru ve çalışma düzeni için adım atmalı. Bunu yapamıyorsa oturma ara vermeli ve gerekli koşulları sağlamalı” dedi.

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Hükümet bu mecburiyeti yerine getiremiyorsa Meclis Başkanlığının bazı uygulamaları olmalı. Bu oturumun şu an devam etmesi iç tüzüğe aykırı. Meclis Başkanını hükümetin temsilini sağlamaya, yapamıyorsa oturuma ara vermeye ve bunu sağlamaya devam ediyorum” dedi.

Komite çalışmalarına işaret eden Berova, üst kademe yöneticilerinin komite toplantılarına katılmadığını, bu nedenle yeterli sorgulamayı yapamadıklarını söyledi.

Berova, “Başsavcılığın toplantılara Savcı göndermediğini” de söyledi.

BRT’nin Meclisi radyo kanalından aktarmadığını da belirten Berova, “Hükümetin sistematik şekilde muhalefetin sesini kısma çalışmasında olduğuna kalben ve ruhen inanmak istemiyorum. İçimizde şüphe uyandırılmasın. Hükümet bu konu üzerinde hassasiyetle durmalı” dedi.

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları ile Berova arasından atışma oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Berova
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len berova 2019-04-09 16:54:10

çok konuşma güdük otur oturduğun yerde kal dangalak

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