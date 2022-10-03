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Berova: Hükümetimiz adımlar atmaya devam edecek

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:22
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Berova: Hükümetimiz adımlar atmaya devam edecek



ÖZEL HABER

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına bugün başladı.

UBP adına Meclis'in açılışında konuşan Özdemir Berova, yaz tatilinde komitelerin verimli bir şekilde çalıştığını  belirterek, komitelerin yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. 

Berova yeni dönemde, ülke adına faydalı olacak yasaların hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcayacaklarını da belirterek , “Halkın refah ve mutluluğunu artıracak adımlar atmaktır” açıklamasında bulundu.

"Hükümet, kangrenleşmiş sorunların üzerine gidiyor"

Özdemir Berova, hükümetin ülkede yıllardır kangrenleşmiş olan sorunların üzerine gittiğini ifade ederek, çözüm üretme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Berova konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Ülke insanının menfaati her neyi gerektiriyorsa, ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da kökleşip gelişmesi için yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyada da etkisinin artık çok açık bir şekilde hissedildiği küresel finansal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin etkilerinin ülkemizde en asgari düzeyde hissedilmesi için hükümetimiz ne gerekiyorsa onu yapacaktır” 

“Hükümetimiz adımlar atmaya devam edecek” 

Halkın alım gücünün korunması ve ülke ekonomisinin gelişmesi konusunda hükümetin adımlar attığını söyleyen Berova, “Hükümetimiz adımlar atmaya devam edecek” dedi.

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