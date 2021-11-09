Berova : Karma oyun kaldırılması için teknik çalışma yaptık

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.



“KARMA OYUN KALDIRILMASI İÇİN TEKNİK ÇALIŞMA YAPTIK”



Berova, “UBP parti meclisinin kararı karma oyun tamamen kaldırılması yönünde. HP ve TDP’nin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda, karma oyun kaldırılmasıyla ilgili olarak olumsuz tavır içerisine olduklarını gördük. HP’nin sunduğu önerinin komitede görüşülmesi Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Biz Perşembe bir gayri resmi toplantı yapacağız ve partilerin daha ne tavırlarını bu toplantıda görebileceğiz. Bu toplantıda UBP şunu ifade edecek, eğer karma oyun kaldırılmasıyla ilgili bir konsensüs sağlanacaksa, onun teknik çalışmalarını UBP olarak yaptık. Bir gün içerisinde bu yasa önerisinin komiteden geçme şansı var. Eğer bir konsensüs sağlanamazsa, o zaman UBP olarak diğer partilerin görüşlerini soracağız ve onların sunacağı önerilerle birlikte biz de kendi iç değerlendirme şansı bulacağız. Gün sonunda ortak bir konsensüs sağlandığı takdirde prosedür başlayacak. Eğer yapılan öneriler genel anlamda seçim sisteminde bir sıkıntı yaratacaksa o zaman da mevcut yasayla seçime gidilecek" dedi.