GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Neyse O Programına katılarak Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

UBP’nin Ekim ayında gerçekleşecek olan kurultayında Başbakan Ersan Saner’in adaylığı ile ilgili sorulan bir soru üzerine Özdemir Berova, kim kazanırsa kazansın günün sonunda UBP kazanacaktır” dedi. UBP’nin büyük bir parti olduğunu ve seçimden en az yüzde 30 oy ile çıkacağını kaydeden Berova, günün sonunda seçeceği yeni genel başkan ile UBP’nin kenetlenerek sandıktan çıkacağını söyledi