BEROVA: “KİŞİSEL OLARAK DA KENDİMİZİ KORUMALIYIZ”

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların canlarının ekonomik ve psikolojik anlamda yandığını söyleyen Berova, “Böyle bir ortam içerisinde de kışın devam ettiği bu süreçte, bir de ülkemizde mutasyon gösteren bir virüsle de karşı karşıyayız. Hükümet bu artışa uygun olarak, ülke genelinde bir takım önlemler aldı. Önümüzdeki bir hafta on gün içinde de bu süreci yaşayacağız. Dünyada farklı uygulamaları da görüp incelemeliyiz. Hem Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerimiz var, Güney Kıbrıs biz kapanma süreci aldığımız bir dönemde, açılım kararı alarak açılmaya gitti. AVM’leri, okulları, devlet dairelerini açıyorlar. Böyle bir dönem içerisinde açılıma gidilmesi, gidip gelebilecek vakalarla bizdeki süreci de etkileyebilecektir. Türkiye’de de başarılı bir program uygulanmıştır. Vaka sayıları 5 binlere kadar indirilmiştir. Ancak son günlerde orada da vaka sayılarında bir artış olmaktadır. Yani ekonomi ve sağlık sıkıntıları tüm dünyada yine bir ivme kazandı. Kişisel olarak kendimizi korumak, ekonomik olarak açılmak açısından çok önem arz etmektedir. Bu hadiseden kurtulmak için devletin alacağı bir takım kısıtlamalar ve ekonomik tedbirler olacaktır. Ama vatandaşlar da kurallara uymalıdır ve tedbirlerini uygulamalıdır. Bu süreci yaza kadar gel gitler ile götüreceğiz. Bu bizi ekonomik olarak da, sağlık açısından da zora sokacaktır. Bu yaşadığımız süreç, tarihe damga vuran dönemlerden biri olacaktır. Nasıl ki vebayı biliyorsak, çiçek hastalığını, İspanya Gribi’ni hatırlıyorsak, Dünya tarihinde iz bırakan bir süreçten geçiyoruz” dedi.