Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

BEROVA: “KİŞİSEL OLARAK DA KENDİMİZİ KORUMALIYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 10:38
433 Okunma
BEROVA: “KİŞİSEL OLARAK DA KENDİMİZİ KORUMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
İnsanların canlarının ekonomik ve psikolojik anlamda yandığını söyleyen Berova, “Böyle bir ortam içerisinde de kışın devam ettiği bu süreçte, bir de ülkemizde mutasyon gösteren bir virüsle de karşı karşıyayız. Hükümet bu artışa uygun olarak, ülke genelinde bir takım önlemler aldı. Önümüzdeki bir hafta on gün içinde de bu süreci yaşayacağız. Dünyada farklı uygulamaları da görüp incelemeliyiz. Hem Kıbrıs Rum Kesimi ile ilişkilerimiz var, Güney Kıbrıs biz kapanma süreci aldığımız bir dönemde, açılım kararı alarak açılmaya gitti. AVM’leri, okulları, devlet dairelerini açıyorlar. Böyle bir dönem içerisinde açılıma gidilmesi, gidip gelebilecek vakalarla bizdeki süreci de etkileyebilecektir. Türkiye’de de başarılı bir program uygulanmıştır. Vaka sayıları 5 binlere kadar indirilmiştir. Ancak son günlerde orada da vaka sayılarında bir artış olmaktadır. Yani ekonomi ve sağlık sıkıntıları tüm dünyada yine bir ivme kazandı. Kişisel olarak kendimizi korumak, ekonomik olarak açılmak açısından çok önem arz etmektedir. Bu hadiseden kurtulmak için devletin alacağı bir takım kısıtlamalar ve ekonomik tedbirler olacaktır. Ama vatandaşlar da kurallara uymalıdır ve tedbirlerini uygulamalıdır. Bu süreci yaza kadar gel gitler ile götüreceğiz. Bu bizi ekonomik olarak da, sağlık açısından da zora sokacaktır. Bu yaşadığımız süreç, tarihe damga vuran dönemlerden biri olacaktır. Nasıl ki vebayı biliyorsak, çiçek hastalığını, İspanya Gribi’ni hatırlıyorsak, Dünya tarihinde iz bırakan bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari'nin Rögardan Esrarengiz Kaçışı!
Firari'nin Rögardan Esrarengiz Kaçışı!
ALTIOK: “KARARLAR TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ALINSIN”
ALTIOK: “KARARLAR TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ALINSIN”
YEŞİLIRMAK: “VAKA ÇIKMAZSA BÖLGESEL AÇILMA OLSUN”
YEŞİLIRMAK: “VAKA ÇIKMAZSA BÖLGESEL AÇILMA OLSUN”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim