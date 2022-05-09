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Berova: Korkumuz yok

UBP Milletvekili Özdemir Berova da Erkut Şahali’nin eleştirileri üzerine söz aldı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:38
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Berova: Korkumuz yok

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 12.15’te toplandı.  UBP Milletvekili Özdemir Berova da Erkut Şahali’nin eleştirileri üzerine söz aldı.

Berova şunları söyledi:
Evet, ülke zor günlerden geçiyor ve bu parlamentoda bu zor günlerden geçerken yeni bir şekilde bu ülkenin önünü açabilme adına gerekli adımları atabilmesi için hem partilerin kendi içindeki değerlendirmelerine hem de buradaki söylemlere elbette ki ihtiyaç vardır.
Salı denetim günü olarak ifade edilen gün normal hükümet süreçleri içerisinde bakanlıkların ve devlet iradesinin burada sorgulanması be yapılan icraatları anlatmak amacıyla oluşturulmuş bir düzendir.
Hükümetin istifa ettiği bariz bir gerçeklikken Şahali’nin bu konudaki görüşleri tamamen spekülatif bir konudur. Yarın ki birleşimin ertelenmesi denetim yok demek değildir. UBP olarak yarın kı toplantının bu haftaki gelişmeleri de dikkate alarak bir sonraki haftaya ertelenmesini doğru bulduk. Denetimden kaçma ya da korkma gibi bir durumumuz yoktur. Şu anda oylamasını yapacağımız öneriye olumlu oy vereceğiz. 
Konuşmanın ardından Meclisin yarınki toplantısı oy birliği ile ertelendi.

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