Berova Kyrenia Offroad Derneği'ni kabul etti

“Kyrenia Offroad” Derneği Başkanı Hakan Denizalp ile yönetim kurulu üyeleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Dernek Başkanı Hakan Denizalp, dernekle ilgili bilgiler verdi.

Denizalp, derneğin uluslararası platformlarda da tanındığını ve KKTC’nin tanınmasına katkı sağladığını kaydetti.

Motor sporları ile uğraşan kişilerin bir eğitim süreci geçirdiğini dile getiren Denizalp, offroad sporunu sevdirmek ve gençlerde farkındalık yaratmak için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Denizalp, 12 – 15 Ekim tarihleri arasında “AFRODISIA Rallisi” düzenleyeceklerini söyledi ve Berova’yı da davet etti.

BEROVA: “EĞİTİM ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAK İÇİN ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da, yaptığı konuşmada, çocukları kötü alışkanlıklardan ve tehlikelerden uzak tutmak için eğitimin önemli olduğunu söyledi.

Bu yüzden “Kişisel ve Sosyal Becerileri Geliştirme Kılavuzu”nu eğitim müfredatlarına dahil ettiklerini belirten Berova, bununla birlikte düzenlenen ve düzenlenecek olan tüm sosyal ve sportif faaliyetlerin de gençlerin doğru alanlara yönlendirilmesine olanak sağladığını kaydetti.

Derneğin faaliyetlerini takip ettiğini belirten Berova, düzenlenen etkinliklerin hem motor sporlarını sevdirmek hem de gençlerin ve araç sürücülerinin hız ve adrenalin tutkularını yollarda değil parkurlar içerisinde yaşaması adına önemli olduğunu söyledi.