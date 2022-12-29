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UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Lefkoşa’da çıkan seçim sonuçlarını değerlendiren Berova, “Lefkoşa’da çıkan seçim sonuçlarını sosyologlar incelemeli. Lefkoşa’yı şimdiki belediye başkanı uçurdu mu ki de bu oyu aldı? Son 4 yıl içinde gözle görülür bir hizmet var mı? Benim gördüğüm kadarıyla Lefkoşa’yı değiştirecek bir hizmet göremedim. Böyle bir durum içinde yüzde 50 oy almasının sosyolojik açıdan analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lefkoşa’nın ayrı bir kitap olması gerekir” dedi.