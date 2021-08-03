Berova: Maraş’ın Açılması Çok Önemlidir

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs TV’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesini yorumlayan Berova, “Ekim ayından sonra yeni Cumhurbaşkanın seçilmesiyle birlikte, hükümet ile yakın ilişkiler de kurulmaya da başlandı. Bunda Sayın Tatar’ın UBP içinden gelen biri olmasının ve parti tabanını çok iyi bilmesinin de etkisi vardır” dedi.

Maraş konusunda da açıklamalarda bulunan Berova, “Maraş konusu son birkaç yıldır Kıbrıs’ta gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. 1974’ten sonra burası askeri alan içinde kaldı ve burası kuşlara, hayvanlara hizmet eden bir yere döndü. Günün sonunda askeri bölge olan alanın yüzde 3 buçukluk kısmı, askeri bölge olmaktan çıkartıldı. Gazimağusa’da deniz ile buluşma alanın da açılması çok güzel oldu. Bu çok önemlidir. Açılan o alan içerisinde, 1974 öncesi mal sahiplerinden 37 tane Kıbrıslı Rum’un, Mal Tazmin Komisyonu’na başvurduklarını biliyoruz. Mal Tazmin Komisyonu, uzunca bir tartışmanın ardından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tanıdığı bir kurumdur” dedi.