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Berova: “Mesleki Yeterlilik Yasası hazırlandı”

Ulusal meslek standartlarının oluşturulması amacıyla bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:30
Berova: “Mesleki Yeterlilik Yasası hazırlandı”

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Ulusal meslek standartlarının oluşturulması amacıyla bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşen imza töreninde, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner imza koydu.

“YASA HAZIRLANDI…”

İmza töreninde yaptığı konuşmada, meslek standardı oluşturmanın önemine işaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova bu konunun Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün de gereği olduğunu anlattı.

Bu konuda bir süredir çalışma yürüttüklerini kaydeden Berova, bu çerçevede Mesleki Yeterlilik Yasası hazırlandığını dile getirdi.

Berova, Lefkoşa’daki Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin bir benzerinin Gazimağusa’ya açılması konusunda çalışma yürüttüklerini de kaydetti.

SANER: “98 BİN SİGORTALININ YÜZDE 45’İ YABANCI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ise, nitelikli iş gücü yetiştirmenin ve mesleki standartların önemine işaret ederek, bugün imzalanan protokolün bu bağlamda oldukça önemli olduğunu anlattı.

“YENİ BİR YEREL İSTİHDAMI TEŞVİK PROJESİ HAYATA GEÇECEK”

98 bin sigortalının çalıştığı KKTC’de, işgücünün yüzde 45’inin yabancılardan oluşmasının hoş bir tablo olmadığını dile getiren Saner, 15 gün içinde yeni bir “Yerel İstihdamı Teşvik Projesi”ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Saner, projenin 18-35 yaş arası, ilk kez sigortalı olacak kişiler için ciddi teşvikler getireceğini kaydetti.

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