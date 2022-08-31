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Berova: “Muhalefetin amacı gerginliği artırmaktı”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:59
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Berova: “Muhalefetin amacı gerginliği artırmaktı”


ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler reformunun komitede görüşüldüğü sırada ana muhalefetin gerginliği artırıcı bir tavır içerisinde olduğunu kaydeden Berova, “Dünyanın hiçbir yerinde parlamentolar bir mahkeme salonu değildir. Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısı özellikle ilk siyasi kamu işleri komitesinde görüşülürken, içeride de dışarda gergin bir ortam vardı. Meclis içinde de muhalefet milletvekillerinin dışarı ile temas ederek, dışardan gelen gerginliği artırıcı temasları oldu ve yasada ilgili maddelerle ilgili tartışma ve görüş belirtmek yerine, geniş ve uzun bir süreç yaşandı. Böyle bir süreçte komite başkanı olarak hedefe giden yolda en makul şekilde tartışmayı körükleyici bir tavır içerisinde olmaktansa onlara söz veren bir yöntem izledik. Belki stratejik olarak muhalefetin amacı gerginliği artırmaktı ancak bizim temel stratejimiz daha sakin bir yönetim tarzı benimsedik” dedi.

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