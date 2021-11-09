Berova: Pahalılık için hükümet gereken tedbirleri alacak

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.



“PAHALILIK İÇİN HÜKÜMET GEREKEN TEDBİRLERİ ALACAK”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası değişikliği için kurulan AD-HOC komite başkanı Berova, 23 Ocak tarihinin tüm partilerin ortak mutabakatı olduğunu söyledi. Berova, “Ülkenin önemli problemleri var ve en başta pahalılık geliyor. Bu 2 aylık süre içerisinde pahalılığın halka yansımaması için ciddi bir uğraş verilecek ve hükümet gereken tedbirleri alacak” dedi.