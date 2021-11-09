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Berova: Pahalılık için hükümet gereken tedbirleri alacak

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

09 Kasım 2021 Salı 09:29
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Berova: Pahalılık için hükümet gereken tedbirleri alacak
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ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

“PAHALILIK İÇİN HÜKÜMET GEREKEN TEDBİRLERİ ALACAK”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası değişikliği için kurulan AD-HOC komite başkanı Berova, 23 Ocak tarihinin tüm partilerin ortak mutabakatı olduğunu söyledi. Berova, “Ülkenin önemli problemleri var ve en başta pahalılık geliyor. Bu 2 aylık süre içerisinde pahalılığın halka yansımaması için ciddi bir uğraş verilecek ve hükümet gereken tedbirleri alacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özdemir BerovaGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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