Berova: “Pandemi Döneminde Sayılı İyi Giden Ülkelerden Biriyiz”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.



Ülkemizde pandemi ile mücadeleyi değerlendiren Berova, “Güney’den aktarılması gereken aşıların, çok çok altında geliyor bizlere. Ülkemize yakın ülkelerde, Covid-19 ile nasıl mücadele edildiğine bakmak lazım. Covid-19 ile mücadele eden ülkelerde, memnuniyet belirten vatandaş görmedim. Ülkemizdeki vaka sayılarına ve kaybettiğimiz hastalarımıza baktığımızda, dünyada sayılı iyi giden ülkelerden biriyiz. Hükümet, zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor. Bu süreç dinamik bir süreç, oturup önceden planını programını yapamıyoruz. O yol, günün her saatinde değişkenliğe uğrayabiliyor. Ekonomi ciddi sıkıntılar çekti, turizm alanında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunun geçeceğini umut etmemiz lazım. Bu dönemler, hem yaraları biraz daha sarabilmemiz dönemidir” dedi.