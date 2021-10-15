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Berova: “Pandemiden dolayı oy verme işlemi iki güne bölündü”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 Ekim 2021 Cuma 09:51
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Berova: “Pandemiden dolayı oy verme işlemi iki güne bölündü”
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Bahar Sancar - ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ay sonu gerçekleşecek olan UBP’nin kongresine 9 bin ile 11 bin arasında katılım beklediğini kaydeden Berova, UBP’li seçmenlerin düşüncelerini sandığa yansıtacağını düşündüğünü kaydetti.

Kongrenin iki gün yapılacağını aktaran Berova, “Parti Meclisi’nde alınan karar neticesinde 30 Ekim Cumartesi ve 31 Ekim Pazar olarak 2 güne ayırıldı. Kongrede Cumartesi günü açılıştan sonra oy verme işlemi başlayacak. Ertesi gün yine tüm gün oy verme işlemi olacak. Oy kullanacakların pandemi döneminde yoğun bir şekilde kalabalık bir ortamda oy verme işleminde kalmasınlar diye böyle bir karar alındı” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 15.10.2021 09:53
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRISÇiğdem AydınÖzdemir Berova
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