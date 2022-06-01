Berova: “Protokolde keskin sınırlamalar koyan hükümler yok”

Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolü imzalandıktan sonra bir kutuplaşmaya gidildiği izleniminde olduğunu söyleyen Berova, “Bu kutuplaşma beni üzüyor. Mali protokoller Özgürgün’ün başbakanlığı döneminde 3 yıllık olarak imzalandı. Ondan sonraki süreçte imzalanan protokoller 1 yıllık olarak imzalandı. Son protokole baktığımızda da geçmişte yapılan protokollerden içerik olarak farklı değildi” dedi.

Berova, “Protokolde atılması gereken ana hatlarıyla belirlenmiş, içerik açısından çok keskin sınırlamalar koyan hükümler yok. Bu bağlamda kendi yapımızı da göz önünde bulunarak, yapısal ve yasal düzenlemeleri yapmak zorundayız. Yeni hükümete bunları hazırlamak adına çok görev düşüyor. Parlamentoya ise bunu nihai sonuca ulaştırmak için çok daha büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.