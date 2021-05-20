Berova: “Seçim tarihinde son söz Genel Kurul’dadır”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Seçim tarihinin belirlenmesi için oluşturulacak Ad-Hoc komiteyi değerlendiren Berova, “Seçim tarihini belirleme yetkisi Genel Kurul’dadır. Bu yetki halk tarafından Genel Kurul’a verilmiştir. Belirli bir konuyu görüşmek üzere kurulur bu Ad-Hoc komite. Görüşüldükten sonra yine son sözü söyleyecek olan Meclis Genel Kurulu’dur. Yasalar gerçekten çok önemlidir ama seçim tarihini belirlemek siyasetin işidir, siyasetçilerin işidir, Genel Kurul’un işidir” dedi.